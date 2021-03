‘Los deberes del IOMA son para con el afiliado y no con las entidades intermedias’

En la misma se explica que el convenio firmado con la Federación no indica que debe ser la única prestadora médica. Además el IOMA reitera que la FEMEBA no puede garantizar algunas prestaciones, por ejemplo traumatológicas, y tampoco puede hacer que sus representados no cobren plus o extra a los afiliados del IOMA, por eso deben buscar alternativas como los policonsultorios.

Explícitamente el funcionario escribe “Ante las barreras y dificultades de acceso a las prestaciones, el IOMA para cumplir con los deberes que le fueran encomendados legalmente se encuentra obligado a ampliar el espectro de prestadores existentes a los fines de garantizar a sus afiliados el acceso a la salud con estándares de calidad”.

Además, recuerda que la Ley de creación de IOMA estipula la libre elección del médico, pero también afirman que la libre competencia está pautada en la constitución nacional y de la provincia.

En esa línea, el organismo le refresca la ley de Defensa de la Competencia y argumenta que sancionar a médicos por contratar con el IOMA por fuera de la FEMEBA, puede ser violatorio de esta norma: “obstaculizar una medida que pretende tomar el IOMA en favor de las afiliadas y los afiliados y a que, el Instituto pueda contratar directamente con los médicos que desean trabajar bajo otra forma de vinculación, en franca violación de las leyes vigentes”.