La Dirección General de Educación convoca a docentes y auxiliares mayores de 60 años

Por otra parte, indicó que para aquellos que habían presentado certificados sobre algún tema de salud, que en un principio fueron denegados, ahora se resolvió volver a revisarlos

Por último, Lagano señaló que desde la Federación de Docentes Bonaerenses y de UDO, no se trató el pedido de no presencialidad como lo ha hecho UDOCBA, ya que si bien hay chicos y docentes aislados en distintas escuelas, la situación no es grave y los protocolos están resultando