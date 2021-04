Deportes: arranca la inscripción para los Juegos Bonaerenses 2021

Este año se realizará la edición número 30 de los Juegos Bonaerenses y la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires prevé realizar una Final Provincial en Mar del Plata (como ha ocurrido históricamente) si las condiciones sanitarias lo permiten.

A partir del próximo lunes 12 de abril, aquellos interesados en participar deberán anotarse en la Dirección de Deportes del Municipio (Rivadavia y José Luis Torres) en los siguientes horarios:

Lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 horas.

Martes y Jueves de 8 a 12 horas.

Las categorías de inscripción son: Juveniles de 12 a 18 años, Personas Adultas Mayores de más de 60 años, Personas con Discapacidad de más de 12 años y Universitarios de 18 a 59 años.

La inscripción culminará en el mes de mayo. Desde la organización se prevén instancias presencial, virtual, virtual con final presencial y selecciones municipales. Los deportes presenciales son habilitados en el marco de las disposiciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

El inicio de las competencias, a través de la Etapa Local, está previsto para junio, mientras que en agosto se espera que se desarrollen las regionales para llegar así a la Final Provincial.

Entre las novedades, podrán inscribirse en Deportes presenciales tales como el Ajedrez, Atletismo, Basquetbol 3×3, Beach Voley, Padel, Natación, Skate, Tenis, Automovilismo (karting), Golf, Remo, entre otros. En las disciplinas que se desarrollarán de manera estrictamente virtual en todas sus etapas se encuentran los Deportes Electrónicos (FIFA, League of Legends, Fortnite, etc.), Taekwondo, Judo, entre otras; y las disciplinas virtuales que contarán con una Final presencial serán Gimnasia Artística, Patín Artístico, Freestyle, Stand Up, entre otras. Cabe aclarar que cada municipio también podrá presentar sus Selecciones municipales de Básquetbol, Futsal, Rugby, Hockey, Voleibol, y otros deportes de conjunto. Esta decisión tiene como objetivo disminuir el riesgo local simplificando la Etapa Municipal.