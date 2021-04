Estudiantes cumple 109 años este lunes

“Se utilizó mucho el ingenio”, reconoció. De hecho creció el número de socios en la entidad y se fortalecieron los lazos entre las demás instituciones deportivas de la ciudad. Por esta razón, el lema de este aniversario es “El sueño sigue siendo posible. Juntos”

Mientras saluda afectuosamente a varios metros de distancia a algunos deportistas del club,Incaurgarat reflexiona sobre el presente y el futuro de este y otros clubes de la ciudad. La incertidumbre, y la flexibilidad con que se han adaptado a lo inesperado ha permitido que los deportes funcionen nuevamente, ajustándose a estrictos protocolos. “La experiencia nos hace que estemos parados de otra manera hoy día”, destacó.

¿Dónde y cómo encuentra al Club este momento de pandemia?

-Pensar que estamos en la misma situación o peor que la del año pasado no es lindo. Se trata de una situación difícil ante una víspera de aniversario del club. Cuando apareció elcoronavirus realmente se nos pasaron muchas cosas por la cabeza, se nos plantearon interrogantes que no sabíamos cómo afrontar y nos pusimos a actuar de tantas maneras.Actualmente, ante este aniversario 109° de Estudiantes, tengo que decir que no estamos contentos, ni tranquilos, ni relajados como institución,pero tenemos el plus de quizás saber qué puede pasar y qué no,dónde nos tenemos que mover o dónde no. A partir de la experiencia del año pasado, sabemos, a la hora de tomar decisiones,que nada es tan rotundo, lo vemos desde otro lado hoy día. El sol sale, hay que seguir haciendo, hay que seguir mirando para adelante, nosotros estamos tranquilos sabiendo que estamos viviendo una realidad muy compleja.

¿Se ven con más oportunidades para afrontarla y responder a su gente?

-Sí, claramente. Se usó mucho el ingenio, aparecieron una enorme cantidad de herramientas nuevas que ayudaron y que uno jamás se hubiese imaginado que se utilizarían o que iban a estar para lo que sucedió, como la virtualidady nos han servido muchísimo en este contexto. Hoy hay varios elementos más para lo que sucede. Mi opinión igual es que no se puede reemplazar con nada lo presencial eso lo tenemos en claro desde aquí.Irremplazable es el dialogo, el trato, el estar, respetando las normas, con barbijos y junto con la distancia social no se nos tendría que tornar tan difícil.

Desde septiembre 2020 (donde volvimos poco a poco) hasta aquí sabemos que los chicos la han pasado muy mal. Esto nos dicen nuestros coordinadores, dirigentes, profesores,entrenadores de tantas disciplinas que tenemos la suerte de tener. Si respetamos los protocolos, tanto nuestro club como los clubes de Olavarría y del país no deberían estar cerrados.

¿Observa en jóvenes y personas de todas las edades que llegan al club la necesidad de volver a realizar actividad física, estar en un espacio al aire libre con la contención y seguridad que ofrece el club?

-El resumen está en los hechos, precisamente en los números: este último año creció la matrícula de socios de la institución, tanto de menores como de adolescentes y adultos. La gente grande para recreación, distraerse, pasar un buen momento, estar en un ambiente rodeados de verde y aire puro. Los chicospara practicar la variedad de deportes que ofrecemos.

Está confirmado y comprobado que la gente no puede pasar tanto tiempo encerrada por tiempo indeterminado. Los clubes son un espacio donde se puede estar y se puede hacer de todo, cuidando los protocolos sanitarios.

La Asociación de Clubes de Olavarría se ve fortalecida ¿Cómo fue la relación durante este último año?

-El cambio se dio de la mano de doce o trece institucionesde la ciudad con las cuales nos empezamos a juntar cada viernes. En el transcurso de un año tuvimos la suerte deque nos conocimos con dirigentes de otras instituciones, nos interiorizamos de la realidad que se vive en cada una deellas. Hay mitos o dichos en los cuales el Bataaparece como en un lugar “que no tiene problemas” y la realidad es que Estudiantes tiene problemas igual que un club chico de la ciudad, porque nuestros problemas son grandes porque el club es enorme. Todos tenemos problemas,esto es para todos igual, algunos en mayor o menor medida. Lo que tenemos en claro es que a nadie le sirve que a uno le vaya bien y otros desaparezcan y ese sentimiento lo fortaleció este año de pandemia. Es decir,empezamos a tirar y a pensar juntos en conjunto.

¿Cómo es la realidad respecto de los socios en esta y otras instituciones?

-Se pasó muy mal el año de pandemia, se llegó a un límite. Realmentetuvimos la suerte de un entretenimiento familiar televisado que funcionó y que sigue en vigencia hoy día más activo que nunca. Para algunos clubes representó el único ingreso que tuvieron así que no es poca cosa esta idea lúdica colaborativa que aun hoy fomentamos para que se colabore.

En nuestro club en especial, lossocios respondieron de la mejor manera, digna de admirar desde el día uno hasta ahora. Además,sigue acercándose gente interesada y con muchas ganas.

Puede observarse tanto en disciplinas como en la comisión directiva de la institución la presencia de jóvenes que se acercan de una manera más activa al club. ¿Esta situación les permite renovar las energías?

Hace muchísimos años trabajamos para que, como en la actualidad, dentro de la Comisión Directiva haya referentes de cada disciplinapara debatir problemáticas. Es un proceso que llevó muchosaños, pero es un logro bastante importante que todos los deportes estén representados para saber bien qué sucede en cada uno de ello. Tener el poder de expresarse, extender una mano o decir qué necesitan es algo fundamental para el ida y vuelta que anhelamos como institución. Somos una familia gigante. Si le va bien al club le va a ir bien a la disciplina, eso es básico para nosotros. Tenemos entonces gente joven con sus primeras experiencias, haciendo sus primeras armas.Entonces, hoy tenemos intercalada la experiencia y la edad dentro de la Comisión Directiva. A mí me encantaría que haya cada vez más jóvenes que vengan hacer la experiencia que se necesita y a proponer proyectos, innovaciones que sumen. Somos un grupo que está para apoyarlos,alentarlos y fomentar su inclusión.

¿Cuál es el mensaje tu mensaje en el marco del aniversario 109 del club?

-Como referente de Estudiantes, le digo al socio o al vecino que aún no se acercó al club, que las puertas están abiertas, en las máximas limitaciones que se nos impongan vamos a estar con la institución lista, preparada, limpia, prolija y en orden para poder albergarlos. Pero a la gente de Olavarría también le digo que hay miles de clubes, instituciones…salgan a recrearse, estén al aire libre que es necesario para el cuerpo, pero sobre todo para la mente y el alma.