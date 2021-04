‘Acá adentro tenemos un mundo y, cuando salimos, vemos que viven otra realidad’

‘No tenemos sábados, no tenemos domingos’ admitió Germán Caputo, que confesó que evita pasar por el Parque cuando va a su casa para no amargarse. Reveló que hay un médico infectado, actualmente, que no se habría aplicado la vacuna. Por otro lado, explicó que se han remitido 70 muestras al Proyecto País, desde el año pasado, cuando se inició la participación.