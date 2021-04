El Presidente anunció una ayuda de 15 mil pesos a beneficiarios de asignaciones

Alberto Fernández anunció que el gobierno nacional dará 15 mil pesos para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la asignación por embarazo y las asignaciones familiares de monotributistas de la primera categoría, para paliar las consecuencias económicas de estas dos semanas de nuevas restricciones enmarcadas en la segunda ola de la pandemia de coronavirus.



"En el transcurso del día Fernanda Raverta, la titular de la Anses, dará los detalles de la asignación. No queremos que esas personas queden a la intemperie", dijo Fernández en declaraciones a Radio 10, y precisó que este refuerzo será por única vez.



El miércoles por la noche, el Presidente anunció la restricción de circulación entre las 20 y las 6 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); la suspensión de las actividades sociales, culturales, deportivas, religiosas y recreativas en lugares cerrados, el cierre de comercios desde las 19 y la suspensión presencial de clases en los tres niveles educativos, para mitigar los efectos de la segunda ola de coronavirus.



"Abarca a las categorías más bajas porque a esas personas se les puede complicar un poco las cosas teniendo en cuenta que se cierran actividades"

"El miércoles yo quise llamar la atención sobre el programa sanitario y no mezclarlo con otros aspectos porque nosotros no tomamos estas medidas y dejamos a la gente a la intemperie”, dijo en sus declaraciones de hoy el mandatario.



En esa línea, anunció: "Vamos a disponer asignarle a cada titular de la AUH y de la asignación universal por embarazo, a las asignaciones familiares de las categorías más bajas (del monotributo) A y B, 15 mil pesos por estos 15 días que tienen mayores restricciones y a esto accederán todos los que se vean afectados por la medida".



Sobre los monotributistas, el Presidente especificó que "abarca a las categorías más bajas porque a esas personas se les puede complicar un poco las cosas teniendo en cuenta que se cierran actividades".



Precisó además que "en todo el país, hay alrededor de dos millones 700 mil personas (en este universo de quienes cobran asignaciones) y se cobrará en los lugares donde existen estas restricciones", tras lamentar que en algunas provincias "he tomado decisiones que los gobernadores no han acompañado".



[Se pagará 15 mil pesos a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.]

En tanto, sostuvo que "siguen los Repro 2" por ejemplo para los gastronómicos, "cuya actividad se verá restringida", así como para "las casas de fiestas, los shoppings, etc".



"Ellos pueden acceder al Repro, que es una suerte del ATP más focalizado", puntualizó el Presidente.



Sobre los shoppings, en tanto, anunció que permanecerán cerrados durante estas dos semanas de nuevas restricciones.



En otro orden, explicó que abordará con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, posibles medidas vinculadas a los alquileres y los desalojos.



“Una de las cosas que tengo que hacer es llamarlo a Ferraresi para hablar de esos temas. El momento de excepción no ha desaparecido, pasó una primera ola y viene una segunda ola más complicada”, remarcó.





Vacunas

Al abordar la cuestión de la llegada de vacunas precisó que “están llegando las vacunas de Covax”, el fondo de Naciones Unidas que distribuye vacunas contra el Covid-19 en todo el mundo.



“Si cada argentino supiera el tiempo del día que dedico a hablar con otros mandatarios, con presidentes de laboratorios buscando vacunas, entenderían lo difícil que es”, manifestó.



"Hemos hablado con todos los productores y seguimos discutiendo con Pfizer, tratando de encontrar un acuerdo”

Alberto Fernández



“Hemos logrado un ritmo de vacunación constante con muchas dificultades, y más lento de lo que nos hubiera gustado. Seguimos vacunando todos los días y hoy todos conocemos a alguien de la manzana que ha recibido la vacuna y tenemos que seguir en ese tren lo mas rápido que podamos”, dijo Fernández.



Asimismo, criticó “la idea de que yo me encerré en vacunas rusas y me desentendí del resto. Es absolutamente falso. Hemos hablado con todos los productores y seguimos discutiendo con Pfizer, tratando de encontrar un acuerdo”.





Las Fuerzas Armadas

Asimismo, al responder un tuit emitido por el presidente brasileño Jair Bolsonaro, aclaró que “en Argentina no hay toque de queda y las Fuerzas Armadas no hacen seguridad interior”.



Sobre el rol que las Fuerzas Armadas tendrán en estos quince días puntualizó que “les pedí que me ayuden a montar postas sanitarias. El Ejército tiene médicos y enfermeros muy capacitados”.



“No he declarado el estado de sitio ni lo pienso hacer, ni las Fuerzas Armadas están para hacer seguridad interior. Están para colaborar en catástrofes, y esta es una situación catastrófica”.



[Sobre el rol que las Fuerzas Armadas tendrán en estos quince días puntualizó: “Les pedí que me ayuden a montar postas sanitarias".]

Salud

En otro orden, subrayó que cuando habló en su discurso de anoche del “relajamiento de las clínicas” apuntó al hecho de que “cuando los contagios bajaron, muchas intervenciones postergadas por la pandemia fueron reprogramadas y muchas camas de terapia fueron usadas para la atención de estas cirugías”.



“Yo les he pedido que las cirugías que se puedan reprogramar para el futuro se reprogramen, se vacíen las camas de terapia y volver a ganar tiempo para volver a ganar camas”, explicó.



“De ningún modo hablé del relajamiento de los médicos. Yo con el personal de salud sólo tengo gratitud, tendríamos que hacer un monumento al esfuerzo de toda esta gente”, finalizó.





Suspensión de clases presenciales

El mandatario ratificó la importancia de suspender las clases presenciales durante dos semanas en la zona del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y explicó que tomó la decisión para evitar la propagación de los contagios.



"Yo mismo tuve discusiones dentro de mi mismo equipo. Mi ministro de Educación (Nicolás Trotta) insistía con las clases presenciales, pero no son las clases presenciales solamente: hay que ir a un colegio primario y ver el horario de salida, madres que se agolpan, donde el contagio puede hacerse más fácil, chicos que juegan cambiándose los barbijos", sostuvo.