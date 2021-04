‘ La situación viene siendo insostenible para el personal del Hospital y localidades’

Lo expresó José Salvador Stuppia, Secretario General del Sindicato de Municipales, refiriéndose a la sobrecarga de tarea por la pandemia y al no ingreso de recurso humano que el propio gremio había conseguido. “ Esto hace que se resientan los servicios”. El jueves hubo otro encuentro con autoridades donde se volvió a insistir por más personal y por las modalidades de contratación, que no sea “ que si trabajo pago y si no, no cobra” . “ El Hospital está colapsado” y pidió responsabilidad a la comunidad en este proceso de pandemia. A las 19 ofrecieron una conferencia de prensa en el SUM de Pediatría, acompañados por personal de salud.Ingresar para escuchar la entrevista donde refiere la situación, especialmente en lo que es terapia intensiva