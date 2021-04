Internos de Sierra Chica participaron de un encuentro virtual con la boxeadora Yésica Bopp

Luego de un video de presentación de su carrera de veinte años en el boxeo, Yésica contó su historia de vida y alentó a quienes se encuentran en contexto de encierro a transitar el camino del deporte.

Bopp relató su infancia, habló de su familia, su adolescencia y la importante decisión que tomó al iniciarse en el boxeo. “Es importante tomar buenas decisiones. Desde los 16 me apalanqué al boxeo. No había boxeo femenino. Estaba “La Tigresa” Acuña abriendo la puerta. Iba creando hábitos, creciendo como ser humano. Me aferré a este deporte para tener una vida mejor, con la decisión de cambiar y mejorar”.

En la Unidad 2 la jornada tuvo lugar en el Aula Universitaria “Rodolfo Walsh” y como en cada dependencia, fue coordinada por el Área de Cultura y Deportes de la Dirección Provincial de Políticas de Inclusión de la cartera de Justicia y DDHH y por la Federación Argentina de Box (FAB). Estuvo presente el coordinador de deporte Santiago Casey y por parte del área de educación estuvo presente Gabriela Canale, junto a los privados de la libertad.

Bopp explicó la tarea de “poder cuidar la salud, alimentarse bien, leer, entrenar la mente, trabajar desde adentro hacia afuera. Por eso es tan importante tomar buenas decisiones. Poder salir a buscar, crear mi realidad. Todos tenemos nuestra historia, lo importante que podamos corregir y mejorar día a día”. Además, relató el momento en que ganó el título mundial y destacó la relevancia de seguir estudiando y seguir creciendo, en su caso, se recibió de psicóloga social.

Hubo interacción por el chat con internos de la Unidad 9 La Plata, de la 2 Sierra Chica y de la 19 Saavedra y las mujeres de la Unidad 46 San Martín. Yésica contestó sobre cuestiones de género en el boxeo, diferencias entre la disciplina y el pelear, la importancia del entrenamiento y la concentración y el poder llegar y mantenerse. Por último, la boxeadora dejó un mensaje motivador: “Entrenar, crecer, tener esperanza, depende de ustedes, luchen por sus sueños, trabajen duro”.

El encuentro fue el cuarto del ciclo en el que ya participaron el ex boxeador Juan Martín “Látigo Coggi”, el ex futbolista y actual director técnico Pedro Troglio y el arquero Mariano Andújar.