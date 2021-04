Bolívar solicitó pasar a Fase 2

"Tenemos que estar más unidos que nunca, no se trata de llevar un mensaje de pánico pero se está viviendo una situación dolorosa", expresó Pisano y agregó: "Estamos ante una situación que necesita que estemos juntos, me duele tener que pedirles que evitemos meter a la política como ventaja. Es momento de sumar".



El pico de casos positivos en Bolívar y el porcentaje elevado de ocupación de camas en el Hospital local es alarmante, es por eso el intendente junto al Comité de Crisis estiman poner en práctica nuevas restricciones en las próximas horas. "Estamos preocupados por la situación, la pandemia está golpeando a Bolívar y tenemos que cuidar a nuestro único efector de salud", planteó Pisano.



En esta línea, el jefe comunal trabaja en un plan de emergencia hospitalaria que permitirá reestructurar las salas, teniendo en cuenta que este año no se podrán derivar pacientes a otras localidades, por que el colapso sanitario es regional.



Por su parte, Laura Hernández sostuvo: "Dejemos de lado las cuestiones partidarias, este punto crítico nos hace reflexionar más allá de cualquier pensamiento. Tenemos que dar un mensaje unificado de concientización y respeto a las normas".



Asimismo, teniendo en cuenta el contexto crítico que planteó el jefe comunal, el concejal José Gabriel Erreca sostuvo: "El escenario es diferente al del año pasado, la circulación del virus requiere proyectar un trabajo articulado y acompañar las nuevas medidas".



Todos los convocados a la reunión coincidieron en la necesidad de poner en práctica nuevas medidas preventivas, en seguir reforzando el mensaje de concientización en la comunidad, y en la necesidad de cuidar al personal de salud que trabaja sin descanso para evitar el colapso sanitario.



La concejal del Frente de Todos Laura Rodríguez, el concejal del Bloque UCR José Gabriel Erreca, la concejal de Juntos por el Cambio Laura Hernández y del Frente Juntos por el Cambio- UCR Coalición Cívica María Emilia Nattielo, se reunieron en el CRUB, para delinear los pasos a seguir en este escenario adverso que se atraviesa por la segunda ola de Covid.

Al finalizar el encuentro, el jefe comunal elevo la nota ante Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, para solicitar poner en práctica nuevas restricciones, acordes a la fase 2 de la emergencia sanitaria, que permitirán minimizar la circulación y evitar la rápida propagación del virus.