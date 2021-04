Reclamo de personal de Enfermería de un establecimiento privado

Se trata de personal del Instituto Médico que está a la espera del pago de parte del salario de marzo. La medida consistió en una sentada realizada por personal que no estaba en servicio en ese momento. Carlos Manzur, Secretario General de ATSA Olavarría, dialogó con LU 32 sobre la medida. Indicó que se estuvo en conversación desde hace una semana con la institución que a su vez espera el pago de obras sociales, pero al no haber fecha de cancelación de los haberes se realizó la medida. No se descarta que continúen. Foto: enlineanoticias