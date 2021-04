RADIO EN VIVO

Entrevista: Prensa CAE

En un día típico, varios chicos practican tenis individualmente con su profesor. Socios e invitados jugando singles y dobles. Se trata de la disciplina que, hoy en día, es una de las que más se practican en el Club Atlético Estudiantes, con una alta demanda de canchas y clases. El Tenis, junto al golf, fueron dos de los deportes individuales en retornar primeros el año pasado tras el confinamiento.

“En este momento es venir al club, jugar o tomar tu clase y retirarte, la vida de club en estos momentos de Pandemia están restringida, explica el dirigente Juan Ignacio Vecchi sobre la situación actual, al tiempo que asegura que el tenis le sirvió para volver a creer en él y encontrarse con “una persona con ganas de hacer y trabajar para el club de sus amores”.

Además de proyectar diversas actividades en la institución, se preocupa a diario para que las cosas avancen, intentando que se logre un ámbito acondicionado para cada uno de los socios y particulares que desean jugar. En esta entrevista, Vecchi contó los proyectos de cara al futuro.

¿Cuáles son los protocolos a la hora de acercarse a jugar a este deporte?

- Los protocolos del tenis están confeccionados por la A.A.T. Asociación Argentina de Tenis desde abril del año pasado, y son bien específicos: reservar la cancha previamente, usar barbijo o tapabocas en el ingreso y egreso, traer toalla e hidratación, usar alcohol en gel, tratar de no tocar lugares comunes, evitar saludarse al final del partido, preservar la distancia en los cambios de lado, no usar los vestuarios y abandonar las instalaciones al finalizar la práctica, entre otras disposiciones.

¿Cuáles son para vos los beneficios de realizar esta disciplina?

- El tenis es un deporte que se puede jugar toda la vida. Se puede practicar a diferentes velocidades y niveles y se puede sostener en el tiempo a través de los años. Hay ejemplos de socios que vienen jugando juntos hace 50 años ininterrumpidamente. Al no ser de contacto y practicarse en una superficie blanda se producen pocas lesiones. Hemos notado un gran incremento de mujeres en los últimos tiempos, que vienen a jugar con mucho entusiasmo, compitiendo tanto en Damas como en dobles mixtos, participando activamente de los diferentes torneos que se realizan en la ciudad.

¿En qué se estuvo trabajando últimamente para mejorar el tenis y la atención a los socios?

- Se trabajó mucho en la infraestructura y el mantenimiento. Bombas y cañerías de termo fusión, riego por aspersión en las 11 canchas, frontones, iluminación, pintura, plomería y gas, toldos nuevos para todas las canchas. Además estamos comenzando un trabajo de desagües en las canchas principales. Una obra que nos permitirá recuperar las canchas más rápido ante las inclemencias del tiempo. Las canchas necesitan mucho mantenimiento al estar al aire libre y por su composición de polvo de ladrillo.

Estamos construyendo un (SUM), Salón de Usos Múltiples a la vera del arroyo de más de 70 metros cuadrados, para brindar al socio y a los visitantes de las distintas competencias una mejor atención, buscando tener un espacio multipropósito moderno y familiar intentando que el Tenis Social vuelva a ser el de otras épocas.

Los valores del tenis son fundamentales tanto para el juego como para la vida ¿En qué se basan y qué principios abarcan?

-Teniendo en cuenta un valor fundamental que es la sociabilización, hay chicos que vienen a aprender y pasar un momento lindo, divertirse, buscar amigos y conocer el deporte. Practicar un deporte sano al aire libre, iniciarse con hábitos saludables desde temprana edad que les harán desarrollar una buena autoestima, aprender a manejar las presiones, desarrollar habilidades estratégicas, aprender a perder, a controlar sus emociones, respetar el rival, etc. Con el paso del tiempo algunos aspiran a competir a otro nivel. Hoy en día tenemos 2 chicos que se están destacando a nivel Provincial y Nacional y varios más que están iniciando sus pasos en las competencias. Se me viene a la cabeza la figura de Gustavo Fernández (representante argentino de tenis sobre silla de ruedas) Campeón de varios Gran Slams, que comenzó a dar sus primeros pasos en el Club, viendo a su madre tomar clases con nuestro Profesor Roberto Fresta. Él es un claro ejemplo de afecto y gratitud hacia el Club Estudiantes que lo incentivó en sus comienzos a practicar este hermoso deporte; es por eso que siempre está en contacto y recuerda a la institución con mucho cariño.

La tradición en el club por el tenis se da de una manera muy fiel y con mucha parte social y camaradería ¿A qué lo atribuís?

- El tenis es uno de los primeros deportes que se practicó en el club junto con el fútbol, y hoy es uno de los más se juegan. En 3 años hemos duplicado la cantidad de socios en la disciplina. En sus inicios hubo un fuerte proceso dirigencial que permitió la construcción de 11 canchas de Tenis de polvo de ladrillo. Pocas Instituciones en el país poseen instalaciones como las nuestras. Olavarría cuenta con más canchas de Tenis que Tandil, considerada la Capital del Tenis.

Tu papá “Tito” Vecchi fue un gran dirigente y tenista de esta institución ¿qué sentís que te dejó más allá de este legado deportivo?

-Mi viejo me dejo entre otras cosas el amor al club, el sentido de pertenencia y el trabajo y la dedicación por esta pasión que es la dirigencia deportiva. Como hijo sinceramente lo sufrí un poco. Le dedico sus mejores años al Club. Y se fue muy joven. Creo que los hijos aprendemos de ver actuar a nuestros padres, con sus virtudes y sus defectos. Al principio, íntimamente me decía que nunca iba a ser dirigente, pero las vueltas de la vida me llevaron a estar acá y estoy muy orgulloso de ello.

En su honor organizamos todos los años un gran torneo, la denominada Copa Tito Vecchi, sumándonos al Circuito Nacional de Veteranos que tiene sedes en Mar de Plata, Tandil, Olavarría, Trelew, Tres Arroyos, Bahía Blanca y Necochea,

¿En qué marcos se creó la Liga Olavarriense de Tenis?

-Estamos trabajando para la conformación de la Liga Olavarriense de Tenis. El marco propicio para llevar a cabo esto fue la pandemia, donde realizamos varias reuniones y entendimos que debíamos unificar rankings y calendarios. El trabajo en conjunto ayuda entre otras cosas a bajar los altos costos que debemos afrontar las Instituciones de Olavarría. También después de varios años logramos volver a formar la F.T.C. Federación de Tenis del Centro, donde Clubes de Olavarría, Azul, Tandil, Rauch, entre otros, estamos trabajando para traer competencias Regionales y Nacionales a nuestras ciudades y trabajar junto a la A.A.T, por el crecimiento del deporte.

¿Qué proyectos hay de cara al futuro aquí en Estudiantes?

El Club debe contribuir a crear y fomentar lazos, a integrar niños y niñas, adolescentes y adultos de toda la comunidad en un ambiente de seguridad y contención.

El tenis está en constante expansión en nuestra Institución y siento una inmensa alegría que esté sucediendo también en el resto de los clubes de Olavarría. Hay que trabajar todos unidos por el bien del tenis.