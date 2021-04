Emergencia Sanitaria: 116 nuevos casos y 6 fallecimientos

Los decesos se registraron en las últimas 48 horas: 4 fueron el domingo. Se trata de dos hombres de 70 y 84 años y dos mujeres de 72 y 84. Este lunes se registraron dos fallecimientos , ambas mujeres de 40 y 65 años. En cuanto a los casos activos, son 777. Se curaron 101 personas y suman 10 166. Quedan 93 sospechosos. Se descartaron 225 muestras y totalizan hasta ahora 21 875. Olavarría tiene 199 vecinos fallecidos con Covid. Respecto de las internaciones: hay 15 pacientes en Terapia Intensiva y 58 en Clínica. El 86 % son menores de 60 y el 14 % mayores de esa edad. Sobre la ocupación, se informa que Cuidados Intensivos tiene un 85 % de ocupación: 20 camas de las cuales 15 son por casos Covid y 2 no Covid. Cuidados Generales: 51 camas, de las cuales 49 son Covid y 2 no Covid. Maternidad: 63 % : 19 camas, de ellas 9 son Covid y 3 no Covid