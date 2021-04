Emergencia Sanitaria: 83 nuevos casos y 5 fallecimientos

Se trata de dos mujeres de 46 y 82 años y tres hombres de 51, 73 y 75 años. Olavarría tiene 212 fallecimientos, 13 de los cuales se produjeron entre martes y miércoles. Sobre la cantidad de casos activos, se informa que son 773. Se curaron 38 personas y suman 10 323. Quedan 118 sospechosos. Se descartaron 165 muestras y hasta ahora totalizan 22 204. En cuanto a las internaciones, hay 15 en Terapia Intensiva, 50 en Clínica. El 86 % de los afectados tiene menos de 60 años y el 14 % son mayores de esa edad. Sobre la ocupación del hospital. Cuidados Intensivos tiene un 90 %. Hay 20 camas de las cuales se ocupan 15 con Covid y 3 no Covid. En Cuidados Generales, ocupación del 98 %, hay 51 camas, de las cuales 46 son Covid y 4 No Covid. En Maternidad, 47 % de ocupación. De las 19 camas que hay, 4 están ocupadas por casos Covid y 3 No Covid