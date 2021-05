El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, criticó este lunes que el expresidente Mauricio Macri se haya vacunado contra el Covid-19 en Miami, Estados Unidos, al manifestar "no puede exhibir privilegios de una manera tan descarnada".



"Un dirigente político que se supone que representa al pueblo, no puede estar tan alejado de la realidad del pueblo", analizó el funcionario bonaerense en declaraciones formuladas hoy a Radio 10.



Este domingo, Macri aseguró que durante su reciente estadía en Estados Unidos se vacunó contra el coronavirus, a través de su cuenta en la red social Facebook, pese a haber afirmado en febrero que no se inmunizaría hasta que no estén inoculados los "argentinos de riesgo y los trabajadores esenciales".



"Estando en EE.UU. pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson", publicó el referente de Juntos por el Cambio tras reconocer "que son tiempos complicados para la Argentina y la región".



"Tiene muchísimos privilegios y no tiene ningún descaro en mostrarlos"





En ese sentido, Kreplak opinó que "uno quiere líderes que se parezcan a su pueblo, que tengan su misma vida" y evaluó que el hecho de que Macri se haya vacunado en el exterior le parece un gesto "poco representativo de nuestro pueblo".



"Tiene muchísimos privilegios y no tiene ningún descaro en mostrarlos", indicó luego.



Por otro lado, el funcionario planteó que se registran dos semanas consecutivas de descenso de los contagios, "como resultado de las medidas de cuidado a nivel nacional y provincial" pero reconoció que preocupa que la velocidad del descenso de casos sea más lenta que la del ascenso.



"En términos generales, hay acatamiento a las medidas y un enorme cuidado, un respeto por las medidas de cuidado", añadió.