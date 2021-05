El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo este martes que el nuevo acuerdo de carne vacuna estará disponible en supermercados y en "carnicerías ambulantes", y aseguró que habrá mayor oferta y precios "muy accesibles".



"Los precios en el caso del asado va a estar $359 el kilo, lo hemos reducido un 10% respecto del acuerdo anterior y va a haber un 40% más de oferta, con lo cual esperamos que en los próximos días empiece a haber mayor cantidad de carne a precios muy accesibles", dijo Kulfas en diálogo con Radio 10.



Señaló que este nuevo acuerdo sobre los cortes "lo que estamos largando el miércoles, empieza este martes la distribución, es el nuevo acuerdo de carnes que va a tener una distribución mucho más fuerte, va a estar disponible en los supermercados de todo el país, más de 1.500 bocas de expendio de toda Argentina, de lunes a viernes, una cobertura mucho mayor"



Además, dijo que habrá "una nueva modalidad que va a ser una suerte de carnicería ambulante, un acuerdo que hicimos con los frigoríficos que van a estar en algunos casos con camiones, llegando a municipios del Gran Buenos Aires en la primera etapa; después lo vamos a ampliar al resto del país, con estos cortes a precios muy baratos para llegar a algunos lugares que no hay tanta oferta de supermercados".





Por otra parte, señaló que avanzan los acuerdos para lanzar en junio la canasta de 120 productos a Precios Cuidados: "En la canasta que estamos diseñando para largar en junio la idea es que como Precios Cuidados llega a las superficies grandes, tener una oferta similar de estos 120 productos aproximadamente que tengan el precio impreso en el envase y que estén en los comercios barriales de proximidad".



El precio impreso en el envase permitirá "tener certidumbre en los precios, evitar las avivadas, que haya un precio de referencia bien claro; lo estamos terminando de negociar con los fabricantes, queremos terminar de trabajarlo con todo el sector alimenticio para poder tenerlo listo sobre fines de este mes, y que en junio se esté distribuyendo por toda la Argentina".



Señaló que "hay empresas que venían de perder plata con (Mauricio) Macri y en 2020 con pandemia ganaron plata. Esto es así, y hay otras que no, en esto hay que ser justos. No hay que generalizar, hay empresas de consumo masivo que el año pasado perdieron plata".



"Hay algunos casos emblemáticos de los que perdieron plata en la época de Macri y se dieron vuelta, y en estos dos años ganaron plata y los que vienen ganando en toda la década, sobre estos sectores es a los que les estamos exigiendo un esfuerzo mayor para que integren esta canasta de los 120 productos a un precio establecido para que puedan hacer realmente un aporte importante", remarcó.



Consultado sobre la inflación, Kulfas señaló que "la perspectiva es gradualmente ir yendo a la baja, tuvimos todo el impacto negativo de los precios internacionales, la parte positiva es más tranquilidad en el mercado de cambios, más acumulación de reservas, que es algo importante".



"Estos aumentos de los precios internacionales ayudan muchísimo a la gestión macroeconómica, pero al mismo tiempo ejerce esta presión enorme sobre los costos locales tanto en las materias primas alimentarias como las industriales", concluyó.