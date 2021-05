Bonaerenses: Diez deportes tendrán selecciones municipales

En el caso de Olavarría, habrá representación con selecciones en 10 deportes: Básquetbol, Fútbol 11, Fútbol 5, Fútbol Playa, Futsal, Handball, Hockey (seven), Rugby, Softbol y Voleibol.

La inscripción está abierta hasta el 31 de mayo, la etapa Regional está previsto realizarse del 1º de agosto al 30 de septiembre y la Final Provincial en el mes de noviembre.

Tras la convocatoria respectiva, todas las instituciones locales tuvieron una gran predisposición para tomar parte y colaborar en el armado. En el caso de las cuatro disciplinas que cuentan con liga o asociación local, serán ellas quienes tomen las decisiones y conformen los respectivos combinados. Es decir, las Asociaciones de Básquetbol, Sóftbol y Voléibol, y la Liga de Fútbol. En las restantes, cada plantel representativo del municipio lo determinarán los dirigentes y entrenadores de las entidades que los practican, con el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes y Recreación.

En básquet, habrá masculino y femenino en Sub 13 (2008-09), Sub 15 (2007-2008) y Sub 17 (2004-05).

En fútbol (11, playa, 5 y futsal) se jugará en tres categorías: Sub 14 (2007-08-09), Sub 16 (2005-2006) y Sub 18 (2003-2004). En el caso de Fútbol 5 solamente femenino, y en Futsal y Playa (Sub 14 y 16) solamente masculino.

En handball y hockey (seven) se jugará en femenino y masculino y en tres categorías: Sub 14 (2007-08-09), Sub 16 (2005-2006) y Sub 18 (2003-2004).

En rugby será solamente masculino y en dos categorías: Sub 14 (2007-08) y Sub 16 (2005-2006).

Respecto a Softbol habrá dos categorías: Sub 14 (2004-05-06) y Sub 17 (2007-08-09), en femenino y masculino.

Por último, en Voleibol serán tres categorías, tanto en femenino como en masculino: Sub 13 (2008-09), Sub 15 (2006-07) y Sub 17 (2003-04-05)

En los próximos días se brindarán detalles de la integración y responsables de los combinados en los diferentes deportes.