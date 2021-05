Emergencia Sanitaria: 45 casos nuevos

Hay activos 365. Se curaron 63 personas y suman 11 371. Quedan 75 sospechosos. Se descartaron 125 muestras y totalizan hasta ahora 23 786. Olavarría tiene 247 vecinos fallecidos con Covid. En cuanto a las personas internadas, son 12 en Terapia Intensiva y 21 en Clínica. El 87 % son menores de 60 años y el 13 % mayores de esa edad. La ocupación hospitalaria arroja, en Cuidados Intensivos 75 %, de 20 camas hay 12 Covid y 3 No Covid. Cuidados Generales, la ocupación es del 69 %, de 51 camas existentes hay 21 Covid y 14 No Covid. En el resto de las áreas no hay enfermos Covid