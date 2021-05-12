Miércoles 12 de Mayo de 2021

LU32 - AM 1160 - FM CRISTAL 98.7 - OLAVARRIA

LOCALES

12 de mayo de 2021

Sesión del Concejo Deliberante: se destaca la presencia del Secretario de Gobierno

La 5ª sesión ordinaria del calendario 2021, tendrá lugar este jueves a partir de las 9, de manera virtual y será transmitida por el canal oficial de youtube del organismo.La Comisión de Labor Parlamentaria, fijó el Orden del Día para esta sesión. Entre los expedientes ingresados en término reglamentario, que pasarán a comisiones, figuran 20 expedientes.En tanto, hay 6 expedientes con despacho de comisión . Además hay 20 expedientes a tratar sobre tablas. Por último, se espera para el mediodía la presencia del Secretario de Gobierno, Hilario Galli, a fin de responder las preguntas ya formuladas por los concejales de distintos bloques

ORDEN DEL DÍA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA (5°) SESIÓN ORDINARIA DEL PERÍODO DELIBERATIVO 2021

 

 

D Í A: 13 de mayo de 2021.-

 

H O R A: 09:00   

 

 

- I –

 

 

ASISTENCIA. -

 

 

- II-

 

 

SE PONEN EN CONSIDERACIÓN LAS VERSIONES TAQUIGRÁFICAS A SABER:

 

SESIONES ORDINARIAS TERCERA Y CUARTA DEL PERIODO LEGISLATIVO 2021, REALIZADA EL DIA 22/04/21

 

- III-

 

EXPEDIENTES INGRESADOS EN TÉRMINO REGLAMENTARIO

 

EXPTE. 882/2008 D.E.

Infraestructura

Hacienda

Legislación

 

 

RECARATULADO 101/21 HCD.

PYTO. DE ORDENANZA DONACION A FAVOR DEL SR. SAUL MARCELO CAMPOS DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE DORREGO N° 5945.-

 

EXPTE. 2116/19 D.E.

Infraestructura

Hacienda

Legislación

 

 

 

RECARATULADO 102/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA DONACION A FAVOR DE LA SRA. CAROLINA ELIZABET DUME Y EL SR. MARIANO JESUS DANIEL BAJAMON DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 15 N° 2605.-

 

 

 

EXPTE. 3396/17 D.E. Infraestructura

Desarrollo Económico

Hacienda

Legislación

 

 

 

 

 

RECARATULADO 103/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACION BOLETO DE COMPRAVENTA CON LA FIRMA FERNANDEZ CARBONE PABLO ANDRES S/ ADQUISICION DE PREDIO EN AGRUPAMIENTO INDUSTRIAL

 

EXPTE. 1802/16 D.E.

Infraestructura

Hacienda

Legislación

 

 

 

RECARATULADO 104/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACION A FAVOR DE LA SRA. INGRID VALIERIA HUBERT DEL INMNUEBLE UBICADO EN CALLE 13 BIS N° 2318

 

EXPTE. 1918/10 D.E.

Infraestructura

Hacienda

Legislación

 

 

 

RECARATULADO 105/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA DONACION A FAVOR DEL SR. DANIEL ECHEVERRIA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE CANEVA N° 105 DE SIERRAS BAYAS. -

 

 

 

EXPTE. 1776/06 D.E.

Infraestructura

Hacienda

Legislación

 

 

 

RECARATULADO 109/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACION A FAVOR DE LA SRA. PAOLA ADRIANA OTTAVIANO DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE BUCHARDO N° 4122.-

 

EXPTE. 548/02 D.E

Infraestructura

Hacienda

Legislación

 

 

 

 

RECARATULADO 110/21 H.C.D.

PYTO. DE ORDENANZA DONACION A FAVOR DEL SR. PABLO HUGO TEXEIRA Y LA SRA. MARIANA VALERIA DELLA MAGGIORA DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE 13 N° 3088.-

 

EXPTE. 3853/16 D.E. Infraestructura

Hacienda

Legislación

 

 

 

 

RECARATULADO 111/21 H.C.D.

PYTO. DE ORDENANZA DONACION A FAVOR DE LA SRA. SILVINA YESICA DANIELA CUETO Y EL SR. MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 11 N° 2760.-

 

EXPTE. 4177/08 D.E.

Infraestructura

Hacienda

Legislación

 

 

 

 

RECARATULADO 112/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA DONACION A FAVOR DE LA SRA. ESTER BEATRIZ TOLEDO Y EL SR. ROBERTO ENRIQUE DI ZILLO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE GUISASOLA N° 4343.-

 

EXPTE. 4387/05 D.E.

Infraestructura

Hacienda

Legislación

 

 

 

RECARATULADO 113/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA DONACION A FAVOR DE LA SRA. MARIA CRISTINA OCHOA DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE 15 N° 3049.-

 

EXPTE. 4129/11 D.E.

Infraestructura

Hacienda

Legislación

 

 

 

RECARATULADO 114/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA DONACION A FAVOR DE LA SRA. CARMEN GLORIA RODRIGUEZ DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ESTRADA N° 3953.-

 

EXPTE. 561/11 D.E.

Infraestructura

Hacienda

Legislación

 

 

 

 

 

EXPTE. 2143/20 D.E. 

Infraestructura
Hacienda

Legislacion             

 

RECARATULADO 115/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACION A FAVOR DE LA SRA. VALERIA BLANCA ESTHER MAIDANA DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE RENDON N° 3520.-

 

 

 

RECARATULADO 116/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. A FAVOR DEL SR. RAMON PEREZ DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE CORDOBA N° 3043.-

 

EXPTE. 1726/14 D.E.

Infraestructura
Hacienda

Legislacion             

 

 

 

 

RECARATULADO 117/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA DONACION A FAVOR DE LA SRA. MARCELA ANDREA GARAY DEL INMNUEBLE UBICADO EN CALLE NECOCHEA N° 646

 

EXPTE. 196/09 D.E.

Infraestructura
Hacienda

Legislacion             

 

 

 

RECARATULADO 118/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA DONACION A FAVOR DE LA SRA. STELLA MARIS ALTAMIRA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 13 N° 3042.-

 

EXPTE. 3477/08 D.E.

Infraestructura
Hacienda

Legislacion             

 

 

RECARATULADO 119/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA DONACION A FAVOR DE LA SRA. NORMA CRISTINA MIGUEZ DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE RUFINO FAL N° 3830.-

 

EXPTE. 5127/15 D.E.

Infraestructura
Hacienda

Legislacion             

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPTE. 416/21 D.E.

Hacienda

Legislacion

 

 

 

 

 

 

EXPTE. 4083/14 D.E. Infraestructura
Hacienda

Legislacion             

 

 

 

 

EXPTE. 125/21 D.E

Hacienda

Legislacion

 

RECARATULADO 120/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA DONACION A FAVOR DE LA SRA. ALEJANDRA SUSANA EQUEVEQUE Y EL SR. NESTOR EDGARDO CASTRO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JUAN BECKERT N° 750 DE LOMA NEGRA. -

 

 

 

 

 

RECARATULADO 121/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA EXIMICION DE TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE A AGENCIAS DE VIAJE, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO AL TURISMO Y SERVICIOS D ESALONES POR TIEMPO DETERMINADO. -

 

RECARATULADO 122/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA INCORPORANDO AL DOMINIO PRIVADO MUNICIPAL INMUEBLE DETERMINADO DE LA LOCALIDAD DE SIERRAS BAYAS. -

 

RECARATULADO 126/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA CONDONACION DE DEUDA POR TASA DE SERVICIOS GENERALES URBAN OS Y SUBURBANOS DE TITULARIDAD DE LA ORDEN FRANCISCANA DE FRAILES MENORES CONVENTUALES (CUERPOS I Y II). -

          

                                                              - IV-

 

EXPEDIENTES DESPACHADOS EN COMISIÓN

 

EXPTE. 229/13 D.E.

RECARATULADO 023/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA. DONACION A FAVOR DEL SR. JOAQUIN INVA ASENIA DEL INMUEBLE UBICADO EN AVDA. TRABAJADORES N° 906.-

 

EXPTE. 2155/16 D.E.

 

 

 

 

 

 

 

EXPTE. 2455/20 D.E.

 

 

 

 

 

 

EXPTE. 026/20 H.C.D.

 

 

 

 

 

 

EXPTE. 018/19 HC.D.

(DTO. DE ARCHIVO)

 

 

 

EXPTE. 496/20 D.E.                     

 

RECARATULADO 024/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA DONACION A FAVOR DE LA SRA. SILVINA ANDREA QUIROGA Y EL SR. MAURICIO ROMAN PEREIRO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 11 N° 2618.-

 

 

RECARATULADO 459/20 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

PYTO. DE ORDENANZA CONVALIDACION CONVENIO CON EL ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO “RED DE CLOACAS LOMA NEGRA II ETAPA”. -

 

MINISTERIO DE TRABAJO PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CONVENIO CELEBRADO E/ EL SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE OLAVARRIA Y LA MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA EN FECHA 2 DE AGOSTO DE 2019.-

 

BLOQUE DE LOS TRABAJADORES

CREANDO LA TARIFA OBRERA EN EL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO MUNICIPAL. -

 

 

RECARATULADO 091/21 H.C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PYTO DE ORDENANZA AUTORIZANDO AL DEM A SUSCRIBIR CARTE DE ADHESION E/ LA RED NACIONAL DE MUNICIPIOS Y COMUNIDADES QUE FOMENTAN LA AGROECOLOGIA (RENAMA) Y EL MUNICIPIO. -

 

 

 

 

 

 

- V –

 

EXPEDIENTES A TRATAR SOBRE TABLAS

 

TRATAMIENTO EN CONJUNTO

 

EXPTE. 106/21 H.C.D.

BLOQUE UCR

PYTO. DE COMUNICACION SOLICITANDO AL CONSEJO ESCOLAR DE OLAVARRIA GESTIONE ANTE LA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR BONAERENSE FONDOS PARA DETERMINADOS ARREGLOS. -

 

EXPTE. 107/21 H.C.D.

BLOQUE U.C.R.

PYTO. DE RESOLUCION SOLICITANDO AL DEM REALIZAR UN ESTUDIO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE COLOCAR CAMARAS DE SEGURIDAD EN INMEDIACIONES DE LA ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA AGRARIA N° 1.-

 

TRATAMIENTO EN CONJUNTO

 

EXPTE. 108/21 H.C.D.

 

 

 

 

EXPTE. 130/21 H.C.D.

 

 

 

 

 

 

EXPTE. 123/21 H.C.D.             

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPTE. 124/21 H.C.D.        

 

 

 

 

 

 

 

EXPTE. 125/21 H.C.D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPTE. 127/21 H.C.D.

 

 

 

 

 

 

 

EXPTE. 128/21 H.C.D.                                                                  

BLOQUE UCR

PYTO. DE RESOLUCION SOLICITANDO AL DEM LA URGENTE REPARACION DE BACHES Y BANQUINAS DE CALLES DETERMINADAS. –

 

BLOQUE RENOVACION PERONISTA

PYTO.  DE RESOLUCION REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS POR PARTE DEL DEM PARA REALIZAR BACHEO EN CALLES DORREGO 4300, LEAL 3000 Y 3100.-

 

 

BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO

PYTO. DE RESOLUCION DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO MUNICIPAL LA OBTENCION POR PARTE DE LA BAILARINA Y PROFESORA VALERIA POTES DE LA MEMBRECIA 2021 OTORGADA POR EL C.I.D.

 

 

 

BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO

PYTO. DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS INFORMACION SOBRE OBRA DETERMINADA DE LA UNINDAD N°38 DE LA LOCALIDAD DE SIERRA CHICA. -

 

 

BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO

PYTO. DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO AL MIN. DE SEG. DE LA PROV.  LLEVAR ADELANTE ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE RESULTEN EN LA RECATEGORIZACION DEL ACTUAL DESCATAMENTO DE SIERRA CHICA, COMO SUBCOMISARIA. -

 

 

BLOQUE RENOVACION PERONISTA

PYTO. DE RESOLUCION SOLICITANDO AL DEM GARANTIZAR LA VACUNACION CONTRA COVID19 EN GRUPOS DE INTERNOS MAYORES DE 60 AÑOS, GRUPOS DE RIESGO Y PERSONAL DEL SPB DE LAS UNIDADES PENALES DE OLAVARRIA. -

 

BLOQUE RENOVACION PERONISTA

PYTO. DE RESOLUCION RECHAZANDO LOS DICHOS DE LA PRESIDENTA DEL PRO PATRICIA BULLRICH EN ALUSION AL ACUERDO CON EL LABORATORIO PFIZER EN LA COMPRA DE VACUNAS CONTRA EL COVID 19.-

 

EXPTE. 129/21 H.C.D.

BLOQUE RENOVACION PERONISTA

PYTO. DE RESOLUCION SOLICITANDO AL DEM REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA PLAZA “KINDERPLATZ” UBICADA EN CALLE SANTA MARIA E/ CALLES SCHARLT Y AVELLANEDA EN COLONIA HINOJO. -

 

 

 

EXPTE. 131/21 H.C.D.    

 

 

 

 

 

 

EXPTE. 132/21 H.C.D.   

 

 

 

 

 

EXPTE. 133/21 H.C.D.     

 

 

 

 

 

EXPTE. 134/21 H.C.D.      

 

 

 

 

 

EXPTE. 135/21 H.C.D.

 

 

 

 

 

EXPTE. 136/21 H.C.D.   

 

 

 

 

 

 

 

EXPTE. 137/21 H.C.D.   

 

 

 

 

 

 

 

EXPTE. 138/21 H.C.D                

 

 

 

 

 

 

EXPTE. 139/21 H.C.D.

 

 

 

 

EXPTE. 140/21 H.C.D

 

 

 

 

 

 

 

EXPTILLO 01/21 H.C.D.                                       

 

 

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCION SOLICITANDO AL DEM REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION DE ASFALTO Y CORDON CUNETA EN LOS BARRIOS CATRIEL, QUIMICO I, QUIMICO II, OBRERO, FONAVI Y COOPERATIVA. -

 

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCION SOLICITANDO AL DEM CONSTRUCCION DE UNA VEREDA EN FORMA DE SENDA PEATONAL SOBRE LA CALLE RIO NEGRO E/ AVELLANEDA Y RENDON. -

 

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCION SOLICITANDO AL DEM COLOCAR NUEVAS LUMINARIAS Y REPARACION DE FOCOS QUEMADOS EN EL BARRIO UTA Y BARRIO SAN CARLOS. -

 

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO.DE RESOLUCION DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO MUNICIPAL AL PROGRAMA EDUCATIVO “UN ARBOL PARA TU ESCUELA”. -

 

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO.DE COMUNICACIÓN EXPRESANDO BENEPLACITO POR EL PYTO. DE LEY DE CREACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TANGO. -

 

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

PYTO. DE RESOLUCION SOLICITANDO AL DEM COLOCAR REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALIZACION EN ESCUELAS DE SIERRA CHICA. –

 

 

 

BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO

PROYECTO DE COMUNICACIÓN  

SOLICITANDO AL MIN. DE SALUD DE LA PROV. CONSIDERE LA INCLUSION DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN EL PLAN DE VACUNACION CONTRA COVID-19 "VACUNATE"

 

BLOQUE RADICALES EN JUNTOS POR EL CAMBIO

PEDIDO DE INFORMES REQUIRIENDO AL DEM INFORME CANTIDAD DE CASTRACIONES REALIZADAS DESDE EL AÑO 2019 HASTA LA ACTUALIDAD

 

BLOQUE RADICALES EN JUTOS POR EL CAMBIO

PEDIDO DE INFORMES REF. A LA AMPLIACION DEL HOSPITAL MUNICIPAL HECTOR CURA. -

 

BLOQUE RADICALES EN JUNTOS POR EL CAMBIO

PYTO. DE RESOLUCION SOLICITANDO AL DEM COLOCAR REDUCTORES DE VELOCIDAD EN INTERSECCION DE CALLES 25 DE MAYO Y MERLO. -

 

 

BLOQUES POLITICOS QUE INTEGRAN EL HCD

PREGUNTAS AL SEC. DE GOBIERNO AUDIENCIA DEL DIA 13/5/21.-

 

 

                         

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