Mediación y Defensa del Consumidor va a las localidades

En este sentido, la Directora de Defensa al Consumidor Andrea Imbrogno explicó que el lunes 17 de mayo estarán en Hinojo (Sara Álvarez Nº 1769), el miércoles 19 visitarán Sierra Chica (Pablo Sbardolini Nº 1105) y el viernes 21 llegarán a Sierras Bayas (San Martín Nº 1696). En todos los casos la atención comenzará a las 9 horas.

Al respecto, la funcionaria municipal indicó que “ya hemos hecho visitas a las localidades en otras oportunidades y creemos que es clave acercarle a los vecinos de todo el Partido una herramienta tan importante como la mediación comunitaria para resolver distintos tipo de conflictos”.

Además, la propia Imbrogno informó que “en principio vamos a ir Hinojo, Sierra Chica y Sierras Bayas pero la idea es visitar todas las localidades del Partido para que todos los vecinos tengan las mismas oportunidades”

Mediación Comunitaria

Entre los servicios y atención que se brinda desde el área se encuentra la mediación comunitaria, un procedimiento voluntario, gratuito, confidencial y participativo por medio del cual el mediador, colabora para que las partes (vecinos, sociedades de fomento, clubes, asociaciones, etc.) que tienen un conflicto puedan con su ayuda construir un acuerdo satisfactorio para ellas. Por medio de la mediación comunitaria se facilita el diálogo entre los vecinos, para que mejoren sus relaciones, contribuyendo de esta manera a una convivencia más pacífica.

Se abordan cuestiones derivadas de: ruidos molestos (música alta, ladridos de perros, trabajos ruidosos en horarios de descanso, etc.) animales sueltos, medianería, humedad, rajaduras, etc, árboles y/o plantas que causan daños y/o invaden propiedades vecinas, basura acumulada, presencia de roedores, problemas de convivencia entre vecinos y/o familiares, incumplimientos por trabajos de albañilería, plomería, pintura, etc., problemas con alquileres, desalojos, deudas, etc., copropiedad y en condominios, estacionamiento de vehículos en lugares que no corresponden.