La Cámara Empresaria pide control y cumplimiento de restricciones, pero también ATP y suspensión de impuestos

“Hemos atravesado durante más de un año la peor crisis sanitaria de nuestra historia. Cumplimos con todas las medidas sanitarias para nuestra gente, para nuestros clientes y asegurando los comercios como espacios seguros y libres de contagio”.



“Hemos sido testigos de la proliferación de fiestas clandestinas, venta informal sin ningún protocolo y reiteradas manifestaciones que no hicieron más que poner en riesgo la salud de la población”.



“Agotamos nuestras reservas y liquidamos parte de nuestro stock para poder sobrevivir y llevar a nuestros hogares el sustento diario. Aun así muchos comercios quedaron en el camino después de años de trabajo y esfuerzo. Hoy nuestra vida comercial es día a día. Si no vendemos no podemos seguir”.



“Frente a esta realidad pedimos para poder acompañar el aislamiento social que se nos exige que el gobierno disponga una pausa total de nuestras obligaciones, que se suspendan todos los vencimientos impositivos, laborales y previsionales nacionales, provinciales y municipa les. Que se prorroguen los vencimientos bancarios, que se reinstaure el ATP para nuestro personal y que se prorroguen las facturas de servicios públicos. Y fundamentalmente, que se avance con el proceso de vacunación de todos nuestros colaboradores”.



“Solo así podremos seguir desarrollando nuestra actividad, sirviendo a cada una de nuestras comunidades e impidiendo que más de cincuenta mil pymes comerciales cierren sus puertas y dejen sin trabajo a quienes son nuestras familias de empleados”.