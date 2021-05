Abad: ‘Bianco no puede disimular la falta de gestión, aunque le eche la culpa a cualquiera’

“¿Hasta dónde el Gobernador y el Jefe de Gabinete van a llevar la mirada ideológica en un tema que no admite ninguna ideología? El viernes Kicillof en la conferencia dijo que no había que enloquecer a la gente con discusiones que distraen del problema central, y que no hay que politizar la pandemia, pero dos días después su jefe de gabinete lo contradice con esta declaración irresponsable”, afirmó Abad.

Y agregó: “Hay que recordarle a Bianco que los vacunatorios VIP, las falsas promesas, los incumplimientos, las impericias, la falta de gestión, los funcionarios que no funcionan y la incapacidad son los principales responsables de las muertes, contagios y del encierro de los argentinos. El problema que tiene es que los bonaerenses saben perfectamente cómo es la situación y Bianco no puede disimular la falta de gestión, aunque le eche la culpa a cualquiera.”

El jefe de la bancada volvió a insistir en el pedido de que “el gobierno tiene que empezar a gobernar, y dejar de buscar culpables afuera. Tienen que mirar hacia adentro para explicar por qué hoy estamos como estamos”.

Finalmente, Abad sostuvo que “culpar a los medios de comunicación y a la oposición por el fracaso estrepitoso que los gobiernos nacional y provincial han tenido en relación a la pandemia es poco menos que ridículo y no resiste el menor análisis. Esa visión suena a excusa, o a fomentar un clima de confrontación que disimule la falta de gestión.”