Emergencia Sanitaria: 71 nuevos casos y 1 fallecimiento

Se trata de un hombre de 58 . Hay activos 548. Se curaron 37 personas y suman 11 907. Olavarría tiene 264 fallecimientos de personas con Covid. Quedan 79sospechosos. Se descartaron 183 muestras y totalizan hasta ahora 25 349. En cuanto a las internaciones hay 15 en Terapia Intensiva y 31 en Clínica. Sobre la ocupación hospitalaria se informa que en Cuidados Intensivos es del 85 %, con 15 camas Covid y 2 No Covid. En Cuidados Generales, 98 %, con 28 camas con casos Covid y 22 No Covid. Maternidad, una ocupación del 16 %, 1 cama Covid y 2 no Covid. Pediatría, 19 %, con 2 Covid y 6 No Covid