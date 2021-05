Emergencia Sanitaria: 55 casos nuevos y 3 fallecimientos

Se trata de dos hombres y una mujer, de 89, 74 y 41 años. En cuanto a los casos activos son 556. Se curaron 69 personas y suman 12 052.Hay 269 personas fallecidas. Quedan 75 sospechosos. Se descartaron 110 muestras y totalizan hasta ahora 25 573. Respecto de las internaciones, hay 15 en Terapia Intensiva y 33 %en Clínica. El 91 % son menores de 60 años y el 9 % mayores de esa edad. Sobre la ocupación hospitalaria se informa que en Cuidados Intensivos es de 85 %, con 15 camas ocupadas con casos Covid y 2 No Covid. En Cuidados Generales, 98%, 20 Covid y 21 No Covid. En Pediatría, hay 21 %de ocupación, con 2 casos Covid y 7 No Covid. En Maternidad, el 42 % con 2 Covid y 6 No Covid