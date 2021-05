Comisión de Localidades en el HCD: el proyecto tiende a visibilizar las situaciones

Así lo indicó el concejal del Bloque del Frente de Todos, Guillermo Santellán, teniendo en cuenta que este bloque es el impulsor, añadiendo que el propósito es que todos los temas pasen por el Concejo Deliberante.En general se aprobaron los proyectos que se han presentado para las localidades, pero no todos se han cumplido.Por último y en otro orden de temas que tratará el HCD, será la rendición de cuentas, y en este sentido, tras expresarse en concordancia con el contador del espacio, Ubaldo García, de que el ajuste es “brutal”, no adelantó si votará a favor o no