Emergencia Sanitaria: 92 casos nuevos y 2 fallecimientos

Se trata de dos pacientes de 70 y 57 años. En cuanto a los casos activos, son 563. Se curaron 83 y suman 12 135. En tanto, hay 271 personas fallecidas. Fueron descartadas 153 muestras y totalizan hasta ahora 25 726. En cuanto a las internaciones son 16 en Terapia Intensiva y 30 en Clínica. Sobre la ocupación hospitalaria, se informa que en Cuidados Intensivos es del 85 %, con 16 camas Covid y 1 No Covid. En Cuidados Generales, 80 %, con 27 camas Covid y 14 no Covid.En Maternidad 37 % con 3 Covid y 4 No Covid. No se reportan casos en Pediatría