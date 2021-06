Con 11 votos, el Concejo Deliberante aprobó la Rendición de Cuentas

En el inicio de la sesión hubo un cruce entre el concejal Sánchez y el titular del Cuerpo, Bruno Cenizo, porque el primero afirmó que no tuvo respuesta, en la pasada sesión donde estuvo el secretario de gobierno, para pedir un cuarto intermedio.

Luego la concejal Arouxet criticó el pase a archivo de un proyecto en relación con la disposición final de neumáticos, que permitía que los clubes de Olavarría obtuviesen una suma dinero.

Cenizo, después de escucharla, pidió que los concejales sean breves y se aboquen a tratar los temas del orden del día.

La concejal De Bellis respondió que ella no acompañó en comisión el proyecto en cuestión por varios motivos.

Para Arouxet el proyecto tuvo 8 meses de debate y hubo aclaraciones de dudas en privado, pero el proyecto pasó a archivo.

El primer proyecto tratado fue el de la creación de la Comisión Interna Permanente de Localidades, impulsado por el Frente de Todos. Luego de algunos acuerdos en torno a la cantidad de integrantes y la conformación de la misma, el proyecto fue aprobado por unanimidad.

La misma queda conformada por 3 integrantes de Juntos por el Cambio, 2 del Frente de Todos, y uno por Renovación Peronista, otros por Radicales en Juntos Por el Cambio y uno más por la UCR.

Fue aprobado por unanimidad un proyecto de Por Olavarría Todos que declara de interés la iniciativa de la “ley oncopediátrica nacional” que se está debatiendo en el Congreso.

El proyecto siguiente, hablando de localidades, tuvo que ver con la venta de tierras en Colonia Hinojo. Fue introducido por Martín Endere, de Juntos por el Cambio, fuerza impulsora de la norma, que describió cómo va a funcionar el “Programa Municipal De Venta De Lotes”. Hubo una réplica de Guillermo Santellán, afirmando que está bien el proyecto, pero que también hay que atender a muchas personas, como las que están en el Barrio Lourdes, que tienen necesidad de vivienda. Fue aprobado por unanimidad.

Luego de un cuarto intermedio se continuó con los expedientes a tratar sobre tablas.

El primero de ellos fue una resolución de la UCR que manifiesta la preocupación por el cierre de las exportaciones de carne. Mientras el concejal Lastape expresó que es una receta que ya ha fracasado. El concejal García indicó que la medida se impone, debido a que la carne aumentó su precio más que la inflación. La concejal Arouxet adelantó el acompañamiento, pero pidió al Ejecutivo que concrete que haya un matadero municipal en Olavarría, no solo por los precios, sino por el trabajo que se podría generar. Aramburu y Rodríguez expresaron que se trata de una medida temporaria y que, incluso, puede terminar antes de los 30 días. El debate por la resolución se extendió con la participación de varios concejales más. El proyecto fue aprobado por la mayoría de Juntos por el Cambio, UCR y Radicales en Juntos por el Cambio.

Fue aprobado por unanimidad la comunicación del beneplácito por el Proyecto de Ley de Zonas Frías. También corrió la misma suerte un proyecto que pide iluminar el Parque Sur.

Luego de esto, cuando habían pasado las 12:30, comenzó el tratamiento de la rendición de cuentas.

El concejal Mujica destacó y agradeció la colaboración de los vecinos que pagaron las tasas correspondientes. Más allá de eso, calificó como ‘a la baja’ los fondos de Coparticipación provincial recibidos, aunque ponderó los créditos y aportes no reintegrables que permitieron a los municipios seguir brindando los servicios. Detalló que en el 2020 se dispensó a 550 trabajadores municipales.

Luego del oficialista, expuso en una larga intervención, el concejal Ubaldo García que, al igual que Mujica, es contador de profesión. La crítica fue tanto técnica como política. En alguno de los apartados se mostró preocupado porque el municipio ha pagado insumos mas caros que lo que valen en el mercado, por ejemplo, pero en otros pasajes, reconoció también a los vecinos que han mantenido altas tasas de cobrabilidad de los tributos, pero la Comuna no estipuló algún tipo de ATP o IFE propio para ayudarlos. También fue crítico en lo ejecutado y lo presupuestado en obras o cuenta capital.

A su turno, el concejal Eduardo Rodríguez describió los números para él destacados de la Rendición. Señaló que el Derecho de Explotación de Canteras o Impuesto a la Piedra, que es de libre disponibilidad, se usa para financiar gastos corrientes en su mayoría, cuando debería utilizarse para Obra Pública. Aprovechó para recordar que un proyecto en ese sentido por ellos presentado ‘duerme el sueño de los justos’ en comisión. Sostuvo que la Gestión Galli viene aumentando personal, pero también aumenta planta política. Hizo foco en que lo recaudado en concepto de Servicios Urbanos, no alcanza para pagar lo que cuesta el servicio de recolección y disposición de residuos que presta Transporte Malvinas. En otro orden, afirmó que la pandemia no hay hecho una diferencia importante en el gasto de salud, ya que lo que estaba previsto en la atención de emergencias u operaciones programadas, fue derivado al resto del sistema sanitario. Fustigó fuertemente la faz cultural de la Rendición, donde hubo muchas subejecuciones de lo presupuestado, sobre todo, en el pago de salarios a los trabajadores de la Cultura.

La concejal Arouxet fue crítica por no poder usar el RAFAM, que el sistema en el que las Municipalidades vuelcan sus datos contable día a día. Mucha de la información que debía analizarse, no pudo hacerse. Consideró que ‘Olavarría es autosustentable’ o que podría serlo si está bien administrada. La contadora explicó que el Municipio recaudó más de lo que había presupuestado recaudar, o sea, que la pandemia no lo afectó, consideró. El Ejecutivo pudo equilibrar sus cuentas gracias a subejecutar partidas, declaró. Para ella no hay superávit, sino un déficit de 42 millones de pesos. Luego fue crítica con los nombramientos en el Cuerpo que preside Cenizo. Más allá de contar que su bloque no tiene computadora y pocos muebles, Arouxet mencionó que se nombraron empleados en el bloque Juntos por el Cambio, Renovación Peronista y Cuidemos Olavarría. Agregó que, en palabras más simples, en esta Rendición se observa que no se ayudó ni defendió al olavarriense. Además cargó contra Coopelectric y Transporte Malvinas, por la situación cómoda que el municipio permite que tengan, comparado con lo que le sucede a las PyMes. Finalizó diciendo que era su última rendición de este mandato de concejal y agregó que rechaza la Rendición pidiendo respeto por el trabajo de los concejales y que seguirá solicitando la información necesaria para el análisis.

El concejal Lastape indicó que el 79% de los gastos se fueron en Personal y Servicios No Personales y que el resto de los ítems no superan una sola cifra. Agregó que la reducción de los gastos no fue por la eficiencia del municipio, sino por la subejecución de partidas. Por otro lado criticó el control de las empresas que tributan el Derecho de Explotación de Canteras. Pese a compartir muchos de los puntos expresados por los concejales preopinantes, Lastape expuso que va a acompañar la Rendición.

De Bellis, tal como Arouxet, afirmó que seguir con la obra del Hospital el pasado año hubiese sido necesario. Explicó que entre los insumos necesarios para atender la pandemia, más la contratación de personal y las erogaciones en horas extras, el gasto en salud fue similar al 2019 más la inflación. La concejal describió que hubo menos atenciones en Salud, por cuestiones obvias. La concejal diferenció entre el déficit del presupuesto y el déficit de inversión. Mientras que el primero puede subsanarse en corto tiempo, el segundo lleva años poder solucionarlo. Agregó también que las paritarias cerraron por debajo del índice inflacionario y que la demora en el pago a proveedores del año pasado, se habría ordenado, según les comentó la contadora Bezzoni. La edil se emocionó al finalizar su exposición donde reconoció al personal de salud, como lo había hecho también el concejal Rodríguez. En ese sentido quiso enviar un saludo a quienes han padecido la enfermedad y las condolencias para quienes tienen algún fallecido. Respecto a la Rendición, De Bellis propuso aprobarla en general, pero rechazar algunas derogaciones mediante la aprobación de una resolución de incorporarlas a la rendición. La moción fue aprobada por 14 votos, con la excepción de Sánchez, Santellán, Arouxet, Landívar y García.

El concejal Aramburu fustigó que no haya habido un plan de recuperación local y medidas de ayuda a nivel local, pese a tener un superávt de 132 millones, según informan. En este punto coincidió con el concejal García en que el Municipio no busca ánimo de lucro, sino que ese dinero podría haberlo destinado a la ayuda a quienes padecen la pandemia. Se preguntó por qué las localidades aportan, entre impuesto a la piedra y tasa rural unos 800 millones y recibieron unnos 57 millones entre todas en sus delegaciones. Calificó como alarmante que se haya devengado el 61% de los gastos en personal. Consideró que, mientras en el 2019 se ‘dilapidaron’ mas de $350 millones para ganar una elección, no puede ser que en año de pandemia el municipio no haya gastado el excedente para ayudar a quienes la han pasado mal.

El concejal Juan Sánchez tomó la palabra para ser concreto y no técnico, dijo. Señaló que esta Rendición es un correlato de la del 2019, que fue un descalabro financiero. ¿Cómo se arregla? Con ajuste, sentenció. Consideró que el costo económico de la pandemia lo cubrió en un 80% la Provincia, ya que en Salud se devengó un poco por arriba de la inflación.

El proyecto original resultó rechazado con el voto positivo solo de JxC, mientras que la resolución planteada por De Bellis, fue votada por el oficialismo, el Bloque UCR y la propia De Bellis. Con 11 votos de un total de 19, ya que la concejal Almada de Renovación Peronista no estaba, la Rendición de Cuentas 2020 resultó aprobada con algunos rechazos puntuales.