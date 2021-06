TU.VI.: ‘Es un plan complementario a los que puedan surgir de Nación y Provincia’

El Secretario de Gobierno del Municipio, Hilario Galli, explicó que se ‘empieza por 40 casas para atacar la demanda del sector de ingreso medio’ que no califica para un préstamo hipotecario y tampoco para los planes de vivienda de Nación y Provincia. Por ahora, se pondrá atención en quienes tienen ingresos registrados.