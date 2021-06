Estacioneros piden ATP para poder pagar sueldos

Jorge Hernando, al frente de la Federación de propietarios de Estaciones de Servicio del Centro de la Provincia, indicó en LU32 que han solicitado al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que se tenga en cuenta la situación particular por la que pasan. Reconoció que aumentan los ingresos cuando se incrementa el precio de los combustibles, pero hay baja demanda, señaló.