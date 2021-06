RADIO EN VIVO

'Podrán venir de 9 a 18 a todos los vacunatorios'

El titular de la Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi confirmó que los mayores de 70 años, con DNI, tengan o no turno, desde este sábado pueden vacunarse libremente contra el coronavirus. Se trata solo de primeras dosis, aclararon. En el distrito, es un universo de 4500 personas, aproximadamente.