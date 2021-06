Turismo: 'Estamos en contacto con los prestadores’

Daniel Martínez, director del área de la Municipalidad, indicó que se ve una luz de esperanza con las vacunas pero, también indicó que los empresarios no quieren perderse una temporada de invierno, como les pasó en el 2020. Invitó, a los que no se hayan sumado, a inscribirse en el Catálogo de Turismo de la Provincia.