‘El Municipio no solo tiene la capacidad, sino también la autonomía para hacerlo’

De esta manera, Guillermo Santellán en el espacio del CECO, se refirió a la cuestión en la que la Corte Suprema de Justicia falló a favor del la Municipalidad de Arroyito, que emitió una ordenanza donde se determina el cierre dominical de los comercios.