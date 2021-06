La cocaína incautada vale unos $30 millones y es de muy alta calidad

Fotos: Central de Noticias

En conferencia, el Fiscal General, Marcelo Sobrino, junto al Fiscal que instruye la causa, Lucas Moyano, y al intendente Ezequiel Galli, dieron precisiones en torno a los más de 7 kilos de este estupefaciente, que es uno de los secuestros más importante de la Provincia en el último tiempo.