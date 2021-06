La Biblioteca: 'Caricias al alma... palabras que sanan'

Miriam Torregiani es la autora de este libro, que surge del cruce de su formación y trabajo como docente, con disciplinas como el reiki. En diálogo con Luis Occhi, explicó que ella a la sesión de reiki que brinda, le suma algunas consideraciones en papel que, de tantas, se hicieron libro.