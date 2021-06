Un detenido acusado por la tenencia de los 7 kilos de cocaína

“Hay buenas noticias: hoy a la mañana se llevó a cabo un operativo importante, todos ya saben acerca del tema, estuvo en todos los medios, un operativo que se realizó en siete países distintos, resultado del trabajo conjunto entre Policía y Justicia”, sostuvo el Intendente.

“Es muy importante destacar el gran trabajo que se viene haciendo, mostrar el resultado a la ciudadanía, ya que cuando hay resultados es porque hay trabajo”, destacó Galli, quien además hizo hincapié en la confianza hacia las instituciones y la importancia de la participación ciudadana.

“Quiero agradecer al Intendente por el lugar, porque no podemos hacer la conferencia en otro lado por cuestiones de salubridad. Esta conferencia tiene que ver con el operativo realizado en el día de ayer, derivado de la causa de drogas, donde se secuestraron siete kilos de cocaína”, dijo el Dr. Marcelo Sobrino.

Tras resaltar el apoyo de la ciudadanía, Sobrino hizo hincapié en la necesidad de trabajar de manera mancomunada. En este sentido, manifestó “queremos agradecer y resaltar el trabajo en conjunto de las distintas fuerzas policiales de la policía de la Provincia de Buenos Aires, destacar principalmente el trabajo de la Policía Científica, que sin su trabajo no hubiéramos logrado resultados tan rápidos, la Policía de Seguridad, DDI y Antinarcóticos. Todos en conjunto lograron estos resultados a través de una huella encontrada en las cocheras. También agradecemos a la ciudadanía, por la buena voluntad de los dueños de las cocheras para abrir las mismas de forma voluntaria. Asimismo, el fiscal general Marcelo Sobrino puso en valor “el trabajo de la Fiscalía, a cargo de Lucas Moyano y el Ayudante José Pedro Iturralde para poder en 24 horas dar resultados a la sociedad”

En relación al procedimiento investigativo, Sobrino aclaró que “muchas veces no podemos dar los nombres, siempre investigamos distintas posibilidades, pero no podemos adelantar nada para no entorpecer el trabajo”.

Puntualmente, el fiscal general dijo que “el nombre de la persona detenida es Pedro Rolando Castañares, la detención se hizo efectiva por la Policía de la provincia de Buenos Aires”. Al mismo tiempo agregó que “ya tiene antecedentes por delito de robo, se le va a endilgar tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y hay otros delitos como tenencia de armas de fuego”.

Sobrino volvió a insistir que resultó “fundamental la huella encontrada en el lugar, gracias al trabajo de la Policía Científica y de las otras delegaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Olavarría para proceder a la detención de la persona señalada”.

Seguidamente “quiero hacer en muchas veces los operativos son tan grandes que la población dice siempre que se agarra a los más chiquitos, al perejil entre comillas, lo cierto es que no es así, a veces se realizan procedimientos más chicos, medianos y grandes, en este tipo de organizaciones hay una sola cabezas u otras más elevadas, de una organización de 50 personas, uno, dos o tres son los que manejan las organización, las restantes 47 están por debajo, por lo que en los procedimientos van a caer esas personas, es lo que sucede en la estadística, en la lógica, para que caiga una persona en ese nivel con esa cantidad de droga. Por esa razón no cae el de más arriba”.

“Se persigue absolutamente a todos, más que a la persona a la violación de la ley en pocas o muchas cantidades”, en el marco del ámbito provincial, con excepción de los delitos que pasan al fuero federal, señaló Sobrino.

“Nos da lástima esta situación de mucha gente que está bajo el flagelo de las drogas. Tenemos que buscar la solución en la prevención y la readaptación de la víctima. Pero a nosotros nos toca la parte de la persecución penal de la víctima”, sostuvo.

Finalmente reiteró su agradecimiento al intendente Ezequiel Galli, a las fuerzas policiales y al Ministerio Público Fiscal.

Por su parte, Lucas Moyano agradeció fundamentalmente “a los vecinos que prestaron colaboración y brindaron su testimonio para tratar de decirnos lo que saben. Es fundamental contar con ustedes, los necesitamos, estamos ante delitos complejos y cualquier dato es clave para poder llegar a estos resultados. La puerta de las fiscalías siempre estarán abiertas para la colaboración de los vecinos, que es tan necesaria”.

“No es un dato menor el trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad, DDI, Policía Científica, tenemos que estar contentos como olavarrienses”, remarcó.

Posteriormente se refirió a todo el procedimiento en relación a la causa: secuestro de cocaína, posterior análisis de material secuestrado, obtención de pruebas relevantes, toma de testimonios, elementos aportados, etc.

“Alrededor de las 17 horas, tras las tareas investigativas, en Urquiza al 3800 se procedió a la aprehensión del detenido Castañares, al momento sigue trabajando en el lugar Policía Científica y DDI”.