El Tren Sanitario arribó a Hinojo

Testeo de covid, controles de salud, información sobre el Plan de Vacuncación covid y, también, vacunación antigripal y para completar esquemas del calendario obligatorio. Carolina Guerrero, la coordinadora de la formación, invitó a los vecinos a acercarse a la estación de Hinojo. Desde el domingo, llegan a Olavarría. Atienden de 9 a 16 horas.