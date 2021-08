El Intendente dispuso reactivaciones dada la situación sanitaria

El Jefe Comunal Ezequiel Galli y el Secretario de Salud Dr. Germán Caputo dieron una conferencia de prensa en la noche del domingo. Anunció que se habilitan las reuniones sociales en domicilios, hasta 10 personas. Señaló que desbarataron 4 fiestas clandestinas, en una con más de 100 personas. Asimismo se habilita desde este lunes, la utilización de espacios comunes en Clubes. Se permite la presencia de hasta 100 personas en las actividades al aire libre que desarrollen menores. También se podrán utilizar los vestuarios, con protocolos, no usar la ducha y entrar de a 5 chicos