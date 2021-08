De Bellis: ‘me voy con mucha gratitud por el espacio que se me ha dado siempre’

Lo expresó la ex Concejala Victoria De Bellis en diálogo con Radio Olavarría a modo de despedida de la función pública en el HCD. Este jueves se produce la asunción de su reemplazante en la banca que ocupó y que corresponde al eseverrismo.“Me ha apasionado estar en la función” señaló. Si bien De Bellis tenía mandato hasta el 10 de diciembre y luego no podía renovar porque su espacio no participa de las elecciones, adelantó su renuncia por motivos familiares