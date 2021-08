‘Cerca de 2000 hogares viven la experiencia GIRO’



Lo expresó la Ingeniera Emilia Díaz, subsecretaria de Empresas e Inversiones Emilia Díaz al dialogar con LU 32 sobre este programa de Gestión Integral de Residuos. Comenzó en el barrio Los Robles y ya está extendido a dos sectores del barrio San Vicente. Para su ampliación se incorporará infraestructura ya que se calcula 1 kilo de basura por persona