Continúa la limpieza de basurales en distintos puntos de la ciudad

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas, puso en marcha un cronograma de trabajos de limpieza de basurales a cielo abierto.

El plan de limpieza busca evitar la contaminación y la transmisión de enfermedades, causada por la gran cantidad de distinto tipo de residuos y desechos que se encuentran en calles de tierra o a la vera de un camino.

Con maquinaria y recursos propios, se realizó la limpieza de dos focos de contaminación, localizados en Márquez entre Avda. Colón y Dorrrego (Coronel Dorrego) y en Avda. Del Maestro entre Avda. Pringles y Avda. Urquiza (Nicolás Avellaneda). Asimismo cabe recordar que días atrás se trabajó en el sector de Avda. Eva Perón y prolongación de Avda. Avellaneda.

El área de Obras Públicas cuenta con un relevamiento propio con puntos identificados, que fue elaborado por la Dirección de Mantenimiento Urbano y el área de Contralor de Servicios, en el marco de las recorridas que realiza personal municipal por distintos sectores de la ciudad.

Se recuerda que la Ordenanza Nº 195/84 establece importantes multas económicas por arrojar o depositar basura, animales muertos en calles, terrenos o lugares no autorizados o destinados a tal fin, sacar los residuos domiciliarios en días y horarios no habilitados, tener basura depositada, estiércol o material en descomposición dentro de la propiedad, tener baldíos en mal estado de higiene, pastizales, etc.

En este sentido se solicita a la comunidad no arrojar residuos en lugares no permitidos para tal fin, con el propósito de contribuir con el cuidado del ambiente en el que vivimos todos.

Asimismo, el Municipio, a través de distintos talleres y actividades de la Dirección de Desarrollo Sustentable, promueve la concientización ambiental y la importancia de la separación de residuos en el hogar, como así también la disposición de los mismos, en los días, horarios y lugares permitidos.