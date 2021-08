Sesión del Concejo Deliberante: aprobación por unanimidad de todos los expedientes tratados

La jornada de este jueves comenzó con una Sesión Especial, en la que se aceptó la renuncia de la ahora ex Concejala Victoria De Bellis . En la despedida , los concejales y concejalas resaltaron no sólo el aspecto técnico en el Derecho Administrativo, sino también su generosidad y su capacidad de diálogo y respeto. Tras ello, se tomó juramente a la nueva Concejala, Pamela Juri. Luego de un cuarto intermedio, se desarrolló la Décima Sesión Ordinaria del actual período. Se trataron sobre tablas expedientes sobre temas como colocación de reductores de velocidad, lomo de burros, luminarias, apertura de calles y cordón cunetas, entre otros. Al término de la sesión, dialogó con LU 32, el presidente del cuerpo, Dr. Bruno Cenizo