Concejo Deliberante: suma fuerzas el Interbloque Frente de Todos

Es la que la Concejala Pamela Juri, que juró este jueves en reemplazo de Victoria De Bellis, a la par que sentirse emocionada, dijo que su bloque se llamará Frente Grande Olavarría y estará en el interbloque Frente de Todos. Indicó que viene del peronismo y en su momento se sumó al espacio de José Eseverri