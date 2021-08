Medio Ambiente: proponen colocar composteras comunitarias

La Concejala Mercedes Landívar, del bloque Frente de Todos, dialogó con LU 32 sobre esta iniciativa que presentó en la sesión del Concejo Deliberante. Ya vienen realizando la experiencia en Villa Aurora y en el barrio Sarmiento, en el Pasillo. Si bien reconocen al programa GIRO, estiman que a la par que establecer composteras en otros barrios, también capacitar en el lugar