Perdió el control del auto y cayó desde un barranco en la costa

Por Corresponsal para Telam. Foto: Diego Izquierdo]



Un auto cayó este domingo desde un barranco frente al mar en la ciudad de Mar del Plata, luego de que su conductor, quien resultó ileso, perdiera el control del vehículo y se precipitara sobre las rocas en la zona de Playa Chica, informaron fuentes policiales y municipales.



El hecho se produjo durante la madrugada, cuando un joven de 22 años, identificado como Gabriel Chiguini, circulaba por el Boulevard Marítimo de la localidad balnearia en un Toyota Corolla, tras salir de trabajar en un establecimiento hotelero.



Fuentes policiales y de Defensa Civil indicaron a Télam que al llegar a la curva ubicada a la altura de la calle Gascón, el conductor perdió el control del auto, que subió a la vereda, impactó contra el murrallón del paseo costero y cayó sobre las rocas desde una altura de más de 10 metros.



El conductor no presentaba rastros de alcohol en sangre. Foto: Diego Izquierdo

El joven no sufrió lesiones y logró salir por sus propios medios del vehículo, que quedó destruido sobre las piedras, a pocos metros del mar.



Fuentes municipales indicaron que el conductor no presentaba rastros de alcohol en sangre, y que se realizaron rastrillajes en el lugar para descartar la participación eventual de otro vehículo en el siniestro.



En el lugar intervino personal de la Comisaría 9na, de la Patrulla Municipal y de Defensa Civil, que desplegaron un operativo para tratar de retirar el auto de las rocas con una grúa.