Cumelén: ‘Los pibes estaban detenidos en la ilegalidad total’

Foto: Facebook Cumelén/Mayo 2020

El responsable de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García, reveló que el viernes, según fueron informados, quedaron reubicados los últimos chicos que estaban alojados en la comunidad ubicada en el Barrio AOMA, que cierra a fines de mes, luego de denuncias por parte del organismo que conduce.