José de San Martín: un pensamiento siempre vigente



Héctor Hoyos, Presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana, destacó la personalidad y la acción del Libertador. En la previa de la fecha en la que se recuerda un nuevo aniversario de su muerte , Hoyos repasó algunas ideas que tuvo este hombre que fue fundamental para la historia del país. En el marco resaltó las ideas que aún hoy tienen vigencia. Entre otras, mencionó la defensa de la soberanía y la industria nacional