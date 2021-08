El CECO y el Día de las Infancias

Atentos a la situación sanitaria, Maximiliano Gallo, repasó lo relacionado con el sorteo dirigido a hijos e hijas de afiliados al sindicato de hasta 12 años. Será por la redes sociales del CECO. Para inscribir a los chicos, deben ingresar al Facebook o Instagram gremial, o remitir los datos al whatsapp 2284300784