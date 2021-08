‘Nosotros tomamos la decisión de cerrar el dispositivo’

Lo expresó Eduardo Vera, socio fundador de Cumelén que tiene 32 años de existencia. En una extensa conferencia, se efectuaron declaraciones para aclarar lo expresado por la Comisión Provincial de la Memoria. Recordemos que el organismo había denunciado malos tratos, sobremedicación, malas condiciones en infraestructura, peleas tipo ‘circo romano’, mala alimentación, entre otras situaciones. Vera desmiente y aduce que hay cuestiones políticas en el medio