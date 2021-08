El Polo Obrero y la Mesa de Emergencia reclamaron en la Municipalidad y la ANSES

Buscan respuestas en los gobiernos Nacional, Provincial y Municipal a distintas problemáticas. Martín Roldán, integrante de la Mesa de Emergencia denunció que se le da respuestas a las organizaciones sociales que militan ‘colgando carteles’, pero son las menos y no están en la Mesa.