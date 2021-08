Cambios en la Peregrinación a Caballo a Luján: ‘ no vamos a permitir la tracción a sangre’

Así lo expresó el Secretario de Cultura y Turismo del Municipio de Luján , Nicolás Capelli en diálogo con LU 32. El funcionario señaló que se pretende un cambio de paradigma. El año próximo habrá un desfile de trayectos más cortos, con los Centros Tradicionalistas. Agregó que los peregrinos si desean viajar a caballo, podrán hacerlo, pero no podrán entrar , salvo los animales lleguen en trailer . Al mismo tiempo indicó que “ esto no era una fiesta” y mencionó episodios lamentables. Ingresar para escuchar la entrevista. Foto de archivo Infobae