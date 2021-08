La Unión Industrial aclara que no participa de política partidaria y recomienda no dejar de pagar el salario a trabajadores no vacunados

Vanesa Andreis, encargada de la gestión institucional del agrupamiento, expresó en LU32 que apoyan a todos los políticos que confían e impulsan la industria y que, si los convocan a participar para eso, lo hacen.